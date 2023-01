Doch mehr? Leonardo DiCaprio läutet Jahr mit Victoria ein

Ist es zwischen Leonardo DiCaprio (48) und Victoria Lamas doch ernster als gedacht? Nach seiner Trennung von Camila Morrone (25) hatten Datinggerüchte um ihn und Gigi Hadid (27) die Runde gemacht. Zuletzt wurde der Titanic-Star jedoch immer öfter mit einem anderen Model gesichtet. Quellen behaupteten zwar, dass nichts zwischen ihm und Victoria laufen würde – dennoch verbringen die zwei aktuell verdächtig viel Zeit miteinander. Auch Silvester feierten Leonardo und seine angebliche neue Flamme gemeinsam!

Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen Leo total entspannt auf einer Jacht in St. Barts. Auf den Paparazzibildern sieht man den 48-Jährigen leger in einem weißen T-Shirt, einer Cap und einer dunklen Sonnenbrille gekleidet. Alleine habe der "Shutter Island"-Darsteller das neue Jahr jedoch nicht eingeläutet – denn auch Victoria soll gemeinsam mit dem Schauspieler auf der Bootsparty gefeiert haben.

Gewissensbisse gegenüber Gigi müsse Leonardo deswegen jedoch nicht haben – immerhin haben die beiden keine Verpflichtungen gegenüber dem anderen. "Leo ist Single. Nichts hat sich mit Gigi geändert. Sie sehen sich gelegentlich, aber zwischen ihnen läuft nichts Ernstes", stellte ein Insider gegenüber Hollywood Life klar und machte damit auch deutlich, dass die Sache zwischen den beiden noch nicht ganz vom Tisch sei.

Getty Images Schauspieler Leonardo DiCaprio, 2019

Instagram / victoriaalamas Victoria Lamas, Model

Getty Images Gigi Hadid, Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3, September 2021

