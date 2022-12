Amy Childs lässt die Namensfrage für ihre Zwillinge offen

Amy Childs (32) hat gleich zwei Mal die Qual der Wahl. Ende Oktober verkündete die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin ihr Babyglück. Die britische Fernsehpersönlichkeit erwartet mit ihrem Partner Billy Delbosq Zwillinge – ein Junge und ein Mädchen! Vier Kinder hatte der Reality-Star bereits mit in die Beziehung gebracht. Aus der Namensgebung ihrer Tochter Polly hat sie wohl gelernt – Amy möchte sich nämlich nicht jetzt schon auf Namen festlegen!

In ihrer Kolumne fürs Ok! Magazine verrät die 32-Jährige, dass Töchterchen Polly eigentlich India heißen sollte. "In dem Moment, in dem sie da war, wusste ich: 'Sie ist keine India, sie ist eine Polly'", erinnert sich Amy. "Etwas hat Klick gemacht. Mit den Zwillingen kann alles passieren", erklärt sie. Einige Namen, die sie mag, habe sie sich dennoch bereits herausgepickt. Verraten wolle Amy bis zur Geburt jedoch keinen.

Auch wenn der TV-Star sich mächtig auf den neuen Nachwuchs freue, sei ihre Schwangerschaft nicht immer leicht. Dies sei nämlich die erste, bei der sie mit starkem Sodbrennen zu kämpfen habe. "Ich habe auf Instagram davon berichtet und mir wurde gesagt, dass Sodbrennen ein Zeichen davon ist, dass man ein Baby mit vielen Haaren bekommt", schreibt die Beauty in ihrer Kolumne.

Instagram / amychilds1990 Amy Childs und Billy Delbosq im Dezember 2022

Getty Images Amy Childs, englische Fernsehpersönlichkeit

Getty Images Amy Childs im März 2020

