Aurora Ramazzotti: Aus kleinem Bauch ist XXL-Kugel geworden

Nicht mehr lange, dann kann Aurora (26) endlich in ihrer Rolle als frischgebackene Mama aufgehen! Die Tochter von Eros Ramazzotti (59) und Michelle Hunziker (45) und ihr Freund Goffredo Cerza werden zum ersten Mal Eltern. Die süßen Neuigkeiten hatte die Fernsehmoderatorin erst zwei Wochen vor der Verkündung des Babygeschlechts – es wird ein Junge – verraten. Nun posiert Aurora mit ihrer XXL-Kugel hochschwanger im Urlaub!

Die Brünette hat auf Instagram jetzt mehrere Fotos aus ihrem Urlaub in Südtirol gepostet. Eines davon ist ein Spiegel-Selfie, auf dem die Schwangere obenrum lediglich einen schlichten BH in Schwarz trägt. So scheint Aurora demonstrieren zu wollen, wie riesig ihr Babybauch in der letzten Zeit geworden ist. Untenrum trägt die Beauty eine lässige Jeans. Auf den anderen Pics genießt sie die Ruhe in den Bergen – mal alleine, mal mit Partner und natürlich auch mit dem gemeinsamen Kater.

Wenn das Kind glücklich ist, dann ist es wohl auch die Mutter. Auch Michelle verbrachte vor wenigen Tagen erholsame Stunden in den Bergen. Aber nicht etwa mit Töchterchen Aurora, sondern mit Ex-Mann Tomaso Trussardi (39) und den gemeinsamen Töchtern Sole (9) und Celeste (7). Im Skiurlaub ließ es sich die Patchworkfamilie gut gehen. Dass die Wetten, dass..?-Moderatorin momentan wirklich sehr glücklich ist, bewies sie trotz eisiger Temperaturen als heiße Badenixe.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und ihr Partner freuen sich auf ihr ungeborenes Baby

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im Ski-Urlaub zum Jahreswechsel 2022/2023

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker in Sankt Kassian in Italien, 2022

