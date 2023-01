Erstes Babybauch-Foto! Anna Adamyan genießt Schwangerschaft

Anna Adamyan (26) liebt die Veränderungen ihres Körpers! Die Influencerin könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Nach jahrelangen Versuchen erwartet die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit ihrem Mann Sargis Adamyan (29) ein Baby. Zwar ist die Beauty noch ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft – jetzt zeigt sie aber ganz stolz ihren wachsenden Babybauch! "Endlich kein Endobelly mehr", schreibt Anna, die an Endometriose leidet, zu einem Schnappschuss auf Instagram.

