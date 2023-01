In Interview: Prinz Harry erinnert sich an Dianas Beerdigung

Prinz Harry (38) lässt den schrecklichen Moment Revue passieren. In wenigen Tagen kommen die umstrittenen Memoiren des Enkels von Queen Elizabeth II. (✝96) auf den Markt. Bereits vorab wurden schon die ein oder anderen skandalträchtigen Storys daraus publik. Neben der Buchveröffentlichung gab der zweifache Vater auch ein Interview. In diesem erinnert sich Harry nun an den Tag der Beerdigung seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) zurück.

In einem Gespräch mit Tom Bradby, das aktuell auf ITV ausgestrahlt wird, erzählt der 38-Jährige unter anderem von dem Moment, als er vom Tod seiner geliebten Mama erfahren hat. So berichtete er davon, wie sich sein Vater Charles (74) mit ihm hinsaß, um ihm die traurigen Nachrichten zu überbringen. Auch erinnerte er sich an den Tag der Beerdigung zurück und die unvergesslichen Bilder, wie er und sein Bruder Prinz William hinter dem Sarg ihrer Mutter gelaufen waren.

"Ich würde ihn das auf keinen Fall alleine machen lassen. Und er würde mich das ebenfalls keinesfalls alleine machen lassen", erklärte der Prinz die damalige Entscheidung, gemeinsam den schweren Gang anzutreten. Noch immer könne er sich an das Klirren des Zaumzeugs der Pferde erinnern sowie das Geräusch von "Kies unter den Füßen und den Schreien der Menge", berichtete er von Emotionen überwältigt.

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

Getty Images Prinzessin Diana im Hilton Hotel in London 1995

Getty Images Prinz William, Prinz Harry und Prinz Charles bei Dianas Beerdigung

