Insider verrät: Ashley Olsens Hochzeit mit Louis war perfekt

So schön war Ashley Olsens (36) Hochzeit mit ihrem Louis Eisner! Seit fünf Jahren sind die Schauspielerin und der New Yorker Künstler nun schon liiert. Nach vielen Spekulationen um eine Verlobung sind sie vor wenigen Wochen endlich den Bund der Ehe eingegangen. Bei einer intimen Feier in Bel Air sollen sie sich das Jawort gegeben haben. Ein Insider meldet sich nun zu Wort und schwärmt von Ashley und Louis' Hochzeit!

Laut der Quelle seien beide sehr mit ihren Familien verbunden, weswegen sie im kleinen Kreise gefeiert haben. Unter anderem seien Ashleys Zwillingsschwester Mary-Kate Olsen (36) sowie ihre jüngere Schwester Elizabeth Olsen (33) anwesend gewesen. "Für sie war es die perfekte Feier. Sie wollten nie eine große Hochzeit", verrät der Insider zudem gegenüber People.

Vor vier Jahren hatte Ashley bereits mit Radar Online über ihre Beziehung gesprochen und darüber, dass weder sie noch ihr Freund es eilig haben, vor den Traualtar zu treten. "Louis ist zwar ein absoluter Beziehungstyp, aber er folgt nicht unbedingt den gesellschaftlichen Normen", hatte sie erzählt.

Getty Images Mary-Kate Olsen, Elizabeth Olsen und Ashley Olsen, 2016

MEGA Ashley Olsen und Louis Eisner im August 2022

MEGA Louis Eisner und Ashley Olsen im Juli 2020

