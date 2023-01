Jahre später: Würde Sara Kulka erneut bei GNTM mitmachen?

Wie denkt Sara Kulka (32) heute über eine GNTM-Teilnahme? Mittlerweile ist es elf Jahre her, dass die in Polen geborene Beauty an der Castingshow von Modelmama Heidi Klum (49) teilnahm. Seitdem hat sich in Bezug auf die Anforderungen sowie auf die Voraussetzungen für eine Teilnahme an der Sendung so einiges getan. Im Promiflash-Interview verriet Sara nun, dass sie aus diesem Grund sogar noch einmal bei GNTM mitmachen würde.

Auch wenn die 32-Jährige die Castingshow nicht mehr aktiv verfolge, seien die Veränderungen hinsichtlich Diversity und Co. natürlich nicht an ihr vorbeigegangen. "Ich finde es aber krass, wie sich das gewandelt hat", begann Sara zu berichten. Sie fuhr fort, dass sie das neue Konzept bevorzuge, denn als sie damals mit ihren 21 Jahren bei der Castingshow mitmachte, sei sie noch ständig wegen ihres Aussehens kritisiert worden. "Das waren ganz andere Maßstäbe. [...] Heute ist das zum Glück nicht mehr so", stellte Sara im Promiflash-Interview klar. Aus diesem Grund sei sie einer erneuten Teilnahme auch nicht abgeneigt: "Ich habe sogar überlegt, tatsächlich wieder mitzumachen, denn Alter spielt ja auch keine Rolle mehr", scherzte sie.

Offenbar ist Sara allerdings nicht die Einzige, die über eine Teilnahme an der Model-Show nachdenkt. "Meine Tochter möchte unbedingt mitmachen", verriet die Blondine lachend. Sie habe der Neunjährigen allerdings gesagt, dass sie noch bis zur Volljährigkeit warten müsse – vorher würde sie von ihrer Mama keine Unterschrift bekommen. Danach würde sie ihre Tochter in ihrem Vorhaben allerdings unterstützen.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihre beiden Töchter im September 2022

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

