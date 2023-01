König Charles war nicht bereit dazu, alleinerziehend zu sein

Das Verhältnis von Prinz Harry (38) und König Charles III. (74) ist ziemlich durchwachsen. Derzeit macht sich der Rotschopf nicht gerade beliebt in der britischen Königsfamilie. Erst plauderten er und seine Frau Herzogin Meghan (41) in ihrer Dokumentation ganz schön aus dem Nähkästchen und nun legt er noch einiges mit seinen Memoiren drauf. Unter anderem sein Vater ist dabei ein großes Thema. Mit dem Tod von Prinzessin Diana (✝36) war der amtierende Monarch mit seinen Söhnen alleingelassen worden. Laut Harry war Charles nicht dazu gemacht, ein alleinerziehender Vater zu sein.

In einem Interview mit ITV liest der Brite eine Stelle aus seinen Memoiren "Reserve" vor. "Er hat immer den Eindruck auf mich gemacht, nicht für die Elternschaft, die Verantwortung, die Geduld und die Zeit bereit gewesen zu sein", zitiert Harry seinen geschriebenen Text. "Auch wenn er ein stolzer Mann ist, hätte er es nie zugegeben. Aber ein alleinerziehender Vater? Pa war nie dafür gemacht. Aber er hat es versucht, um ehrlich zu sein", fährt er fort.

Trotz der Reibungen, die zwischen dem 38-Jährigen und seiner Familie herrschen, fühle er sich ihnen noch immer sehr verbunden. "Ich liebe meinen Bruder. Ich liebe meine Familie. Das werde ich immer", versichert er zudem in dem Interview. "Nichts, was ich in diesem Buch oder sonst von mir gegeben habe ist dafür gedacht gewesen, sie zu verletzen", fügt der Prinz hinzu.

Prinz Charles und Prinz Harry im April 2019

König Charles III., Prinzessin Diana und Prinz Harry im September 1984

Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2014 in London

