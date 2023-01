Diesen Namen wollte König Charles seinem Sohn Harry geben

Für Prinz Harry (38) hat König Charles III. (74) eigentlich einen ganz anderen Namen vorgesehen gehabt! Mit Prinzessin Diana (✝36) hat der Royal zwei gemeinsame Söhne: Prinz William (40) und Prinz Harry. Das britische Königshaus ist bekannt dafür, ihren Nachkommen Namen von ehemaligen Royals zu geben. Harry ist tatsächlich bloß der Spitzname seines richtigen Namens Henry. Doch sein Vater hat eigentlich ganz andere Pläne gehabt. So wollte Charles seinen Sohn eigentlich nennen!

In seinen Memoiren "Reserve" enthüllt Harry einige pikante Details aus seinem Leben. Unter anderem verrät er, dass der amtierende König ihn eigentlich habe Albert nennen wollen. Dies habe zu Ehren seines Urgroßvaters Albert, der nach der Abdankung seines Bruders als Georg VI. König wurde, geschehen sollen. Doch Harrys Mutter Diana habe sich gegen diesen Namen entschieden und sich stattdessen mit Henry durchgesetzt. Der 38-Jährige trägt den Namen seines Vorfahren nun an dritter Stelle. Auch von seinem Onkel Prinz Andrew (62) ist dies der mittlere Name.

Wie Mirror berichtete, habe der Monarch am Tag von Harrys Geburt einen ziemlich geschmacklosen Witz zum Besten gegeben. "Wunderbar! Jetzt hast du mir einen Erben und einen Ersatzmann geschenkt. Meine Arbeit ist getan", habe Charles zu seiner damaligen Frau Diana gesagt.

