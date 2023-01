Süß: Austin Butler und Kaia Gerber zeigen offen ihre Liebe

So süß sehen die beiden zusammen aus! Zwischen Austin Butler (31) und seiner Freundin Kaia Gerber (21) soll es im Jahr 2021 gefunkt haben. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung nicht, dennoch konnten Paparazzi immer mal wieder Fotos vorzeigen, auf denen das Paar zusammen zu sehen ist. Und auch auf dem roten Teppich scheuen Kaia und Austin sich nicht, ihre Zuneigung zueinander zu zeigen. Jetzt kamen die Verliebten erneut gemeinsam zu einem Event.

Zusammen kamen Austin und Kaia zu dem Louis Vuitton und W Magazine's Awards Season Dinner und ließen sich offensichtlich gerne zusammen ablichten, berichtete Just Jared. Während er in einem zeitlosen schwarzen Smoking mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte posierte, passte sie sich mit ihrem Look perfekt an. Kaia trug ein elegantes schwarzes Kleid, welches fast bis zum Boden reichte und ihre Figur umschmeichelte. Während sie auf einem Foto vollkommen ernst in die Kamera schauten, konnten sie sich auf dem nächsten Bild vor Lachen kaum halten.

Wie verliebt Austin in Kaia ist, lässt sich gut daran erkennen, was er alles für sie macht. Am vergangenen Mittwoch half der Schauspieler dem Model sogar dabei, schöne Fotos für ihren Instagram-Account zu machen. Das muss wahre Liebe sein.

VEGAN / BACKGRID / ActionPress Kaia Gerber und Austin Butler im Mai 2022

Backgrid Austin Butler und Kaia Gerber, März 2022

Action Press / Backgrid Austin Butler und Kaia Gerber im März 2022

