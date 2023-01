Trotz Bedenken: William verhinderte Harrys Hochzeit nicht

Wollte Prinz William (40) für seinen Bruder Prinz Harry (38) immer nur das Beste? Heute Abend sprach Harry im Rahmen eines Enthüllungsinterviews erstmalig seit der Netflix-Skandal-Doku "Harry und Meghan" wieder über das schwierige Verhältnis zu seiner Familie. Darin kommt auch die brüchig gewordene Beziehung zu Bruder William zu Wort. Der Royal-Aussteiger verriet: William habe nie aktiv die Hochzeit mit Herzogin Meghan (41) verhindert!

Im Interview bei ITV plauderte er als Gast bei Moderator Tom Bradby (55) aus, dass sein Bruder von Anfang an "einige Bedenken" zu den Hochzeitsplänen mit Meghan geäußert habe. Der Thronfolger habe jedoch nie aktiv versucht, ihn von der Vermählung abzubringen. Lediglich habe er dem Rotschopf gesagt, dass "es sehr schwer werden würde". Der 38-Jährige habe nicht verstanden, was sein Bruder ihm damit habe sagen wollen, vermute aber, dass er auf die möglichen Reaktionen der Presse angespielt hatte.

Weiter fuhr er bei ITV fort, dass er sich genaustens an die Reaktion Williams und Kates (40) erinnere, als diese die Mutter seiner zwei Kinder damals kennengelernt hatten. Er denkt, dass Meghans Stereotypisierung als amerikanische Schauspielerin wohl ein Grund dafür gewesen war, dass die beiden sich anfangs merkwürdig verhalten hatten: "Einige der Dinge, die mein Bruder und meine Schwägerin taten - einige der Arten, wie sie sich verhielten, fühlten sich für mich definitiv so an, als ob diese Stereotypisierung ein kleines Hindernis für sie darstellte, sie wirklich einzuführen oder willkommen zu heißen."

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Prinz William, 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Harry in London im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de