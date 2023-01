Schock! "Unser Leben mit 500 kg"-Tammys Atem setzte aus!

Tammy Slaton war dem Tod sehr nahe gewesen! Die US-Amerikanerin ist bekannt geworden als Teilnehmerin der Reality-TV-Show: "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg". Aufgrund ihrer schweren Fettleibigkeit war die Blondine in der Vergangenheit immer wieder stationär in ein Krankenhaus aufgenommen worden. Nun wurde Tammy erneut in die Klinik eingeliefert – Der Grund ist erschreckend: Sie hatte kurzzeitig aufgehört zu atmen!

Im exklusiven Teaser der vierten Staffel von "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" erzählt die 36-Jährige, dass sich ihre Familie wahnsinnige Sorgen um sie gemacht habe. Denn nachdem sie "aufgehört hat[te] zu atmen", war sie in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ihre Schwester Amy bestätigt den Schockmoment: "Ihr Körper hat den Geist aufgegeben." Die Familie der TV-Bekanntheit befürchte, dass "sie am Ende tot sein wird", wenn sie so weiter mache wie bisher. Tammy versichert aber: "Ich bin immer noch da."

Im November hatte Tammy sich The Sun zufolge wenigstens ein bisschen freuen können. Denn es soll ein Mann namens Caleb in ihr Leben getreten sein, den sie auf einem Parkplatz vor ihrer Klinik in Ohio das Jawort gegeben habe. Es gäbe Videomaterial, auf dem sich erkennen lasse, dass Tammy einen Ring aus Diamanten angesteckt bekommen und einen dicken Kuss auf die Lippen erhalten hat.

Anzeige

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, "Unser Leben mit 500 kg"-Star

Anzeige

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im Februar 2021

Anzeige

Instagram / official_tammyslaton Tammy Slaton, "Unser Leben mit 500 kg"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de