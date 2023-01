Bob Sagets Todestag jährt sich zum ersten Mal

Bob Saget (✝65) bleibt unvergessen. Der Schauspieler war besonders bekannt durch seine Rolle als verwitweter Vater Danny Tanner in der Sitcom Full House an der Seite von Mary Kate (36) und Ashley Olsen (36). Der Dreifachvater verstarb vergangenes Jahr völlig überraschend in einem Hotelzimmer. Nach anfänglichen Unklarheiten stand bald fest, dass die Todesursache eine unbehandelte Kopfverletzung war. Promiflash erinnert an das bewegte Leben des US-Amerikaners.

Während seiner Zeit an der Filmschule trat der TV-Star in New Yorker Comedy Clubs auf. 1987 wurde er für "Full House" gebucht und schaffte damit seinen großen Durchbruch. Zu seinen größten TV-Erfolgen gehörten neben der beliebten Familienserie auch die Show "America’s Funniest Videos" und How I Met Your Mother. Vor wenigen Jahren konnte er in der Fortsetzung Fuller House außerdem wieder in seine Kultrolle Danny Tanner schlüpfen. Neben der Schauspielerei war Bob auch weiterhin als Stand-up-Comedian sowie als Moderator tätig.

Bobs Witwe Kelly Rizzo vermisst ihrem Mann sehr schmerzlich. Ihre Gefühle teilt sie immer wieder auch mit ihren Followern auf Instagram. Zuletzt erinnerte sie zum Fest der Liebe an den Verstorbenen. Das vergangene Weihnachten war das Erste ohne ihren Liebsten. "Schätze jeden einzelnen Moment. Ich hätte sicher nicht gedacht, dass unser erstes gemeinsames Weihnachten [...] im vergangenen Jahr auch das letzte sein würde", schrieb sie.

Anzeige

Getty Images Bob Saget, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Bob Saget mit seinen Töchtern Aubrey (l.) und Lara (r.) bei einem Event in New York, Dezember 2015

Anzeige

Instagram / eattravelrock Kelly Rizzo und Bob Saget im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de