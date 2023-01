Erste Nacht mit Yeliz Koc: So war es für Jannik Kontalis

So hat Jannik Kontalis die Nacht empfunden! Bei Make Love, Fake Love wollen viele junge Männer das Herz der ehemaligen Der Bachelor-Teilnehmerin Yeliz Koc (29) erobern. Auch Jannik scheint hin und weg von der Brünetten zu sein – eine gemeinsame Anziehung ist auch über die Fernsehbildschirme hinaus zu spüren. Der 26-Jährige durfte sogar als Erster eine Nacht gemeinsam mit Yeliz verbringen. Promiflash verriet er jetzt, wie er sich dabei fühlte.

"Es hat sich tatsächlich so angefühlt, als würden wir uns bereits seit zehn Jahren kennen", teilte Jannik gegenüber Promiflash in Bezug auf die gemeinsame Nacht mit Yeliz. In der Sendung war zu sehen, wie sehr er sich über die Nacht gefreut hat und auch jetzt erwähnte er wieder: "Es war wirklich sehr schön. Mir hat die Nacht viel bedeutet." Ob die Übernachtung die Bindung zwischen Yeliz und Jannik noch mehr stärkte? "Ich denke, wir haben beide gemerkt, dass wir uns sehr wohlfühlen und uns sehr mögen", äußerte er sich dazu.

Promiflash hatte schon mal bei Jannik nachgefragt, wieso er von Yeliz so begeistert ist. "Sie sieht wahnsinnig gut aus, wirkt sehr liebevoll und ehrlich und ich denke, sie ist eine sehr starke Frau und Mutter", gab er hierzu preis.

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im August 2021

Anzeige

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de