Funkstille: Prinz Harry möchte Familienverhältnis reparieren

Zwischen Prinz Harry (38) und seiner Familie herrscht Funkstille. Vor einigen Jahren brach der Mann von Herzogin Meghan (41) mit seiner Familie. Zum Wohle seiner Frau und seiner Kinder kehrte er dem britischen Königshaus den Rücken zu und verließ Großbritannien. Seitdem scheint das Verhältnis angespannt zu sein. Harry spricht nicht einmal mehr mit seinem Vater oder seinem Bruder – obwohl er das Verhältnis gerne reparieren würde.

In dem Interview in der Sendung "60 Minutes" erklärte Harry, wie die Beziehung zu seiner Familie derzeit sei. "Wir haben schon eine ganze Weile nicht mehr miteinander gesprochen", meinte der 38-Jährige ehrlich. Er habe weder mit Charles (74) noch mit William (40) telefoniert – und schriftlichen Kontakt gebe es auch nicht. Aber er wünsche sich, dass der Kontakt wiederhergestellt werden könne: "Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, dass wir in der Lage sind, Frieden zu finden." Zusammen mit Meghan sei er jederzeit für ein Gespräch bereit und die beiden seien offen, sich "für alles zu entschuldigen, was sie falsch gemacht" haben.

Der Streit seiner Familie habe durch die Anschuldigungen der Presse gegen Meghan angefangen. Die Presse sei immer ein drittes Element, dass ihre Dynamik stark beeinflusse. Aber im Kern sei es immer noch seine Familie und die scheint Harry zu fehlen. "Ich freue mich darauf, das wiederzuhaben", zeigte er sich zuversichtlich.

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2014 in London

Getty Images Prinz Harry, König Charles und Prinz William bei einem Ski-Urlaub 2002

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry während eines Besuches in den Niederlanden

