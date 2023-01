Ansage: Prinz Harry will seinen Vater und Bruder zurück!

Prinz Harry (38) schimpft über seine Familie! Bereits in wenigen Tagen sollen die Memoiren des Wahlamerikaners auf dem Markt erscheinen. Nach der Netflix-Dokuserie mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (41) soll es in "Spare" weitere Enthüllungen über sein Leben innerhalb der britischen Königsfamilie geben. Schon zwei Tage vor dem Veröffentlichungstermin wird ein Interview erscheinen, in dem der Royal über sein Buch spricht. In einem ersten Trailer findet Harry nun deutliche Worte für das Zerwürfnis mit seiner Familie!

Aus einem ersten Ausschnitt des Interviews mit Anderson Cooper (55) geht hervor, dass Harry offenbar doch über die Streitereien mit seinen engsten Familienmitgliedern auspacken wird. "Ich würde gerne meinen Vater zurückhaben. Ich würde gerne meinen Bruder zurückhaben. Sie haben das Gefühl, dass es besser ist, uns als die Bösewichte hinzustellen", schimpft er in dem Clip über den Monarchen König Charles III. (74) und den britischen Thronfolger Prinz William (40). Außerdem habe seine Familie "absolut keine Bereitschaft zur Versöhnung gezeigt".

Laut Royal-Expertin Katie Nicholl soll die britische Königsfamilie der Veröffentlichung von Harrys Buch jedoch entspannt entgegensehen. "Ich glaube nicht, dass die königliche Familie vor irgendetwas Angst hat, schon gar nicht vor dem, was in Harrys Autobiografie als Nächstes kommt", erklärte sie der Zeitschrift OK! Magazine und fügte hinzu, dass die Royals vielmehr erschöpft von dem Harry-Drama seien. Ob das nach diesem Trailer immer noch der Fall ist?

Getty Images Prinz Harry, 2022

Getty Images Prinz Charles mit seinen Kindern Prinz Harry und Prinz William im Jahr 2005

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im September 2014

