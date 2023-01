Herzogin Meghan bat an Dianas Grab um "Klarheit und Führung"

Herzogin Meghan (41) suchte sich Hilfe bei Prinzessin Diana (✝36). Die verstorbene Prinzessin von Wales spielt im Leben von Prinz Harry (38) nach wie vor eine große Rolle. Er sei sich sogar sicher, dass in seiner Frau viel von seiner Mutter stecke. Vor allem Mitgefühl und Empathie seien Eigenschaften, die er bei beiden Frauen sehe. Und auch der gebürtigen US-Amerikanerin scheint ihre Schwiegermutter wichtig zu sein: Meghan bat am Grab von Diana um Kraft.

In einem der bereits veröffentlichten Ausschnitte aus Harrys Biografie "Reserve" erzählt er davon, wie Meghan und er das Grab von Diana besuchten. An ihrem 20. Todestag ging das Paar auf den Friedhof – Harry gab seiner Frau ein paar Minuten für sich an der Grabstätte seiner Mutter. "Als ich wiederkam, fand ich sie niederkniend, mit geschlossenen Augen und den Handflächen auf dem Stein", erinnert er sich. Zu der Zeit, als sich die Situation für die beiden in Großbritannien zuspitzte, soll Meghan Diana um "Klarheit und Führung" gebeten haben.

Die Royal-Fans scheinen eine klare Meinung von dieser emotionalen Geschichte zu haben: Sie sind wenig berührt. "Was zur Hölle ist das? Absolut verrückt", meint ein User bei Twitter. Ein anderer schreibt: "Lieber Gott... Hört auf damit. So ein Schwachsinn." Manche gehen sogar noch einen Schritt weiter und kommentieren die Erzählung richtig fies: "Diana dreht sich gerade im Grab um!"

Anzeige

ALL ACTION Prinzessin Diana 1996 in Australien

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, November 2019

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Meghan Diana um Kraft bat? Ich halte nichts davon. Ich denke, das ist verständlich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de