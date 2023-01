Katherine Heigl hat seit Jahren Probleme mit Angstzuständen!

Sie spricht offen über ihre Angst! Emmy-Gewinnerin Katherine Heigl (44) steht seit rund 30 Jahren vor der Kamera. Mit dem TV-Hit Grey's Anatomy war der Schauspielerin 2005 der internationale Durchbruch gelungen. Seitdem zählt sie zu den größten Namen in Hollywood. Im Dezember 2022 erschien zudem die langersehnte zweite Staffel ihrer Netflix Show Immer für dich da. Jetzt überrascht sie mit einer emotionalen Beichte: Katherine kämpft seit Jahren mit Angstzuständen und Panikattacken!

Die 44-Jährige verrät gegenüber New Beauty, dass sie schon seit ihrer Jugend mit ihrer mentalen Gesundheit kämpfe: "Ich hatte immer diese irrationale Angst vor dem 'Sein' [...]. Je mehr Stress ich in meinem Leben hatte, desto mehr litt meine psychische Gesundheit darunter." Als ihre Schauspiel-Karriere dann richtig losging, habe auch der Druck und Stress zugenommen. Dennoch betont sie, dass weder die intensive Arbeit am "Grey's Anatomy"-Set, noch negative Gerüchte um ihre Person ihre mentale Gesundheit beeinträchtigt hätten: "Letztendlich habe ich verstanden, dass ich eine Störung in meiner Gehirnchemie habe."

Katherines Therapeutin habe sie dabei unterstützt, mit der psychischen Krankheit klarzukommen. Auch ein Medikament helfe der Powerfrau bei ihrer Angst. Nun ermutigt sie dazu, offen mit mentalen Problemen umzugehen: "Habt keine Angst, euch Hilfe zu suchen! [...] Es ist keine Schande, über psychische Gesundheit zu reden!"

Getty Images Katherine Heigl bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2015

Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

