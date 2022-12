Kein Foodbaby: Schwangere Keke Palmer präsentiert Babykugel

Keke Palmer (29) gibt ein unterhaltsames Babybauch-Update! Anfang Dezember machte die Schauspielerin öffentlich, dass sie ein Kind erwartet. Zuvor hatte es bereits Gerüchte gegeben, die sie dann bei einem Auftritt in der Show Saturday Night Live bestätigte. Dass sie ihre Schwangerschaft nicht mehr verstecken muss, scheint für Keke ein befreiendes Gefühl zu sein: Im Netz machte sie nun Witze darüber und zeigte stolz ihre kleine Kugel!

Auf Instagram filmte sich die 29-Jährige dabei, wie sie ein Video der Influencerin Leora Byrd nachahmt. "Das sind kein Steak und keine Kartoffeln. Das sind keine heißen Fritten und Bohnen. Das ist ein echtes Baby [...] Ich bin wirklich schwanger", ist aus dem Off zu hören, während sie sich lustig dazu bewegt und auf ihren Babybauch zeigt. Die kleine Kugel wird vor allem durch Kekes Outfit betont: Sie trug lediglich ein Top, das sie bis unter die Brust hochgekrempelt hatte, sodass ihr nackter Bauch zu sehen war. Im Beitragstext wünschte sie ihren Fans zudem frohe Weihnachten.

Vor wenigen Tagen hatte die einstige "Hustlers"-Darstellerin ihren Babybauch schon einmal auf Social Media präsentiert. In einem TikTok-Video tanzte sie zum Lied "Use Ta Be My Girl" und setze dabei ihre Körpermitte gekonnt in Szene.

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

Instagram / keke Keke Palmer im Dezember 2022

Instagram / keke Keke Palmer, Schauspielerin

