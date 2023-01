Prinz Harrys Vermutung: Deswegen mochten Royals Meghan nicht

Sind das die wahren Gründe? Seitdem Prinz Harry (38) und dessen Frau Meghan (41) ihre royale Pflichten niederlegten, herrscht dicke Luft. Doch der königliche Haussegen hing wohl schon vorher schief: Medienberichte häuften sich, die beispielsweise behaupteten, dass Meghan ihre Schwägerin Kate (41) zum Weinen brachte. Auch der Rotschopf selbst verriet, dass das erste Treffen der beiden Frauen "merkwürdig" war. Danach schien sich die Beziehung zwischen Meghan und den Royals nicht zu verbessern – Harry will den Grund dafür kennen!

Am Sonntag sprach der Prinz im ITV-Interview mit Tom Bradbury über seine demnächst erscheinenden Memoiren "Reserve" – und enthüllte dabei die möglichen Gründe, warum sein Bruder William (40) und dessen Frau Meghan nicht mögen: "Ich glaube nicht, dass sie erwartet hätten, dass ich eine Beziehung zu jemandem wie Meghan eingehen würde, die eine sehr erfolgreiche Karriere hat.", erklärte Harry in dem Interview.

"Die Tatsache, dass ich das im Hinterkopf hatte, [...] fühlte sich für mich definitiv so an, als ob diese Stereotypen ein kleines Hindernis für sie darstellten, sie wirklich willkommen zu heißen", fuhr der 38-Jährige fort und betonte außerdem: "Nun, amerikanische Schauspielerin, geschieden, gemischtrassig – [...] wenn man, wie viele in meiner Familie die Presse liest [...] und gleichzeitig dieses Leben lebt, dann gibt es die Tendenz, eher in der Boulevardblase als in der tatsächlichen Realität zu leben."

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan im März 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juni 2022

