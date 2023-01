Tod der Queen: Prinz William lud Harry nicht auf Flug ein!

Das nimmt Prinz Harry (38) seiner Familie auch heute noch übel. Der Sohn von König Charles (74) hat sich mit dem Rest der Royals überworfen – auch der Tod der Queen (✝96) im vergangenen Jahr konnte daran nichts ändern. Ihr Enkel erschien nicht mit den anderen Mitgliedern am Sterbebett in Balmoral in Schottland, sondern kam etwas später erst nach dem Tod der Königin dort an. Um seine Anreise musste sich Harry selbst kümmern.

In einem 60 Minutes-Interview mit Anderson Cooper (55) beschuldigte Harry seine Familie, dass sie ihn nicht bei der Reise zur Queen dabei haben wollten. Er habe seinen Bruder Prinz William (40) nach seinen Reiseplänen gefragt – jedoch nichts von ihm gehört. "Und dann, ein paar Stunden später, stiegen alle Familienmitglieder, die in der Gegend von Windsor und Ascot leben, gemeinsam in ein Flugzeug. Ein Flugzeug mit 12, 14, vielleicht 16 Sitzen. Ich war nicht eingeladen", stellte er klar.

Bei seiner Ankunft war seine Großmutter dann bereits verstorben. Dafür soll Harry aber besonders seinen Vater verantwortlich machen – er soll ihm verboten haben, seine Frau Herzogin Meghan (41) mit aufs Schloss zu bringen. "Harry war so damit beschäftigt, Meghan nach Balmoral zu bekommen und mit seiner Familie zu diskutieren, dass er seinen Flug verpasst hat", behauptete eine Quelle bereits.

Getty Images Prinz Harry, Mai 2018

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

