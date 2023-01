Besonderer Anlass: Kelly Rowland teilt seltene Baby-Pics

Kelly Rowland (41) könnte wohl kaum glücklicher sein! Nachdem die Sängerin und ihr Mann Tim Weatherspoon 2014 ihren Sohn Titan auf der Welt begrüßt hatten, folgten vor zwei Jahren niedliche Neuigkeiten: Der kleine Noah machte das Familienglück perfekt. Seitdem zeigt Kelly ihren jüngsten Sprössling nur selten auf Social Media. Jetzt machte die Musikerin allerdings eine kleine Ausnahme: Zum 42. Geburtstag ihres Mannes postete Kelly jetzt niedliche Familienaufnahmen!

Auf ihrem Instagram-Account gratulierte die Sängerin ihrem Liebsten mit einer niedlichen Bilderreihe – dabei lag der Fokus vor allem auf den seltenen Baby-Aufnahmen des kleinen Noah: Neben einigen gemeinsamen Aufnahmen des Ehepaares zeigen andere Pics, wie Tim und seine Söhne kuscheln oder wie er seinen Jüngsten im Krankenhaus liebevoll auf dem Arm hält. "Happy Birthday, Mr. Weatherspoon! Wir sind so gesegnet, dich in unserem Leben zu haben! [...] Wir lieben dich", schrieb Kelly zu dem Post.

Normalerweise sind gemeinsame Schnappschüsse mit ihrem Jüngsten eine Seltenheit. Zuletzt teilte Kelly im August vergangenen Jahres ein Bild, auf dem sie mit dem kleinen Noah für die Kamera posiert: Während ihr Sprössling ein Shirt der Dodgers trug, strahlte die "Lay It On Me"-Interpretin in blauer Bluse und beiger Hose. "Ich liebe es", betitelte die 41-Jährige die Mutter-Sohn-Aufnahme.

Instagram / kellyrowland Tim Weatherspoon und Kelly Rowland

Instagram / kellyrowland Kelly Rowlands Mann Tim und ihre gemeinsamen Söhne

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland und Söhnchen Noah im August 2022

