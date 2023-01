Bob Sagets Todestag: John Stamos widmet ihm rührende Worte

John Stamos (59) erinnert an seinen verstorbenen Freund. Der Schauspieler stand jahrelang gemeinsam mit Bob Saget (✝65) für die Serie Full House vor der Kamera. Vor einem Jahr, am 9. Januar 2022, verstarb Bob plötzlich – mutmaßlich aufgrund einer schweren Kopfverletzung. Ein Jahr nach dem Tod des beliebten Komikers erinnerten sich zahlreiche Freunde und Angehörige an ihn zurück. Auch John verfasste ein paar emotionale Zeilen für Bob.

Auf Instagram teilte der 59-Jährige ein altes Video, das ihn und Bob vermutlich am Set von "Full House" zeigt. Die beiden wirken sichtlich vertraut und scherzen miteinander. "'Der verlorenste Tag in unserem Leben ist der Tag, an dem wir nicht lachen'", zitierte John darunter. "Manchmal ist es schwer ohne dich, Bob, aber wir werden es versuchen. Wir werden dich weiter lieben und uns weiter umarmen, so wie du es von uns wolltest. Ich kann nicht glauben, dass es schon ein Jahr her ist, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man trauert, glaube ich", fügte er hinzu.

Auch andere "Full House"-Stars widmeten Bob an seinem ersten Todestag rührende Worte. "Heute werde ich daran denken, wie sehr ich ihn vermisse, und ich werde ein paar Tränen vergießen. Dann höre ich Bobs Stimme und sie bringt mich zum Lachen", schrieb etwa Dave Coulier (63).

Getty Images Bob Saget und John Stamos, "Full House"-Stars

Instagram / johnstamos John Stamos und Bob Saget

Getty Images Bob Saget und Dave Coulier bei der Premiere von "Fuller House", 2016

