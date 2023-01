Britney Spears: Party-Pics mit Paris "sind von vor Jahren"

War das Bild etwa doch nur gefakt? Vor wenigen Tagen sorgte ein Foto von Paris Hilton (41) für Aufsehen: Die Hotel-Erbin teilte einen Schnappschuss von sich und Britney Spears (41) bei einer Geburtstagsfeier ihres gemeinsamen Freundes Cate Hudson. Fans beschuldigten Paris daraufhin, Britney auf dem Foto mit Photoshop bearbeitet zu haben – doch das It-Girl verneinte die Gerüchte. Auch die "Toxic"-Interpretin meldete sich nun im Netz zu Wort. Jedoch behauptet Britney, niemals auf der Party gewesen zu sein!

In einem bereits gelöschten Instagram-Beitrag erklärte die 41-Jährige, nicht an der Geburtstagsfeier des Agenten teilgenommenen zu haben. "Ich habe keine Ahnung von den Bildern von mir bei einer Feier. Ich war schon ewig nicht mehr auf einer Geburtstagsparty", so der Popstar. "Die Bilder müssen von vor Jahren sein. Irgendwie gruselig und seltsam, dass niemand darüber redet", erzählte Britney. Eine Quelle bestätigte HollywoodLife, dass die veröffentlichten Bilder tatsächlich alt sind.

Auch Britneys Mann Sam Asghari (28) geriet bereits in das Visier ihrer besorgten Fans. So soll der Schauspieler über ihr Profil verfügen und regelmäßig die Postings der Blondine übernehmen. "Nein, ich kontrolliere nicht einmal, was wir zu Abend essen", antwortete er TMZ auf die Frage, ob er die Berühmtheit kontrolliere.

Getty Images Britney Spears bei den Billboard Music Awards 2016 in Las Vegas

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

