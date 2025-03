In Dessous: Britney Spears zeigt erneut viel Haut im Netz

Britney Spears (43) verwirrt ihre Fans mal wieder mit einem wirren Instagram-Post. Diesmal postet die Sängerin eine Reihe von freizügigen Fotos in Dessous. Die Bilder zeigen die "Toxic"-Interpretin in schwarzer Spitzenunterwäsche, die sie mit einem roten String kombiniert. Selbstbewusst und verführerisch posiert Britney dabei in die Kamera. Ihre blonden Locken umrahmen ihr Gesicht, während sie mit rotem Lippenstift und dunklem Eyeliner einen verruchten Eindruck macht.

Erst wenige Tage zuvor überraschte Britney ihre Fans mit einem ganz anderen Look. In einem seltenen Video trug sie ein bodenlanges schwarzes Paillettenkleid mit einem herzförmigen Dekolleté, das ihre elegante Seite betonte. Zu dem Song "How Could an Angel Break My Heart" von Kenny G drehte sich die zweifache Mama vor der Kamera und präsentierte das funkelnde Outfit. Obwohl Britney in ihrem aktuellen Posting wieder mehr Haut zeigt, deutete sie in der Vergangenheit mehrfach an, dass sie sich oft unsicher fühlt, was solche freizügigen Inhalte angeht: "Ich fühle mich zu verletzlich und exponiert", schrieb sie einst und beschrieb sich selbstironisch als "üppiges Model".

Britney, die seit Jahren für ihre viralen Tanzvideos bekannt ist, hat ihre Kommentarfunktion auf Instagram deaktiviert, was die Interaktion mit ihren Fans einschränkt. Trotzdem bleiben ihre Beiträge ein Dauerbrenner in den sozialen Netzwerken. Auch diverse Promis äußerten sich bereits zu ihren Auftritten im Internet. Nicht bei allen kommen ihre wilden Tänze aber gut an. So lästerte Ozzy Osbourne (76) vergangenes Jahr im Podcast "The Osbourne Podcast" über Britney ab und schimpfte: "Ich habe es satt, immer die arme, alte Britney Spears auf YouTube zu sehen. Jeden verdammten Tag tanzt sie im Internet. Es ist einfach nur sehr, sehr traurig."

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2025

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

