Britney Spears wehrt sich gegen "neidische" Kritiker im Netz

Britney Spears (43) hat genug von Fake-Freunden und Kritikern, die sich über ihr Aussehen auslassen. Die Sängerin richtete sich in einer neuen Instagram-Story laut TMZ direkt an ihre Hater, die sich nach einem vorherigen Video abfällig über ihre Frisur äußerten. Sie bezeichnete diese Personen als "grün vor Neid" und machte klar, dass sie sich nicht von ihnen stoppen lässt, ihr bestes Leben zu leben. Britney erklärte dabei, sie empfinde Mitleid für solche Menschen und hoffe, dass die Welt eines Tages lernt, freundlicher miteinander umzugehen.

In dem Video sprach die Pop-Ikone, wie schon öfter, mit einem auffälligen britischen Akzent und erwähnte dabei beiläufig, dass sie kürzlich etwas an ihren Lippen machen ließ. Diesen Akzent erklärte sie ebenfalls: Ein kleiner Virus habe sie seit Monaten am Reisen gehindert und scheinbar auch zu ihrer veränderten Aussprache geführt. Britneys eigentliche Botschaft blieb jedoch klar. Zu ihrem viel diskutierten Look meinte die "Toxic"-Interpretin selbstbewusst, dass sie sich großartig fühle und ihre Frisur liebe. Sie ermutigte ihre Fans, sich ebenfalls von der Meinung anderer loszulösen.

Nicht immer tritt Britney so selbstbewusst im Netz auf: Erst vor wenigen Wochen verriet die zweifache Mama in einem Instagram-Beitrag, dass sie sich nicht immer wohlfühle in knappen Dessous. "Es ist seltsam, ich fühle mich verletzlich und mein Körper wirkt größer. Ich wäre wohl ein, sagen wir mal, üppiges Model", gab die Musikerin offen zu. In dem Video posierte sie nichtsdestotrotz in hautenger schwarzer Spitzenunterwäsche, die sie mit einem roten Tanga kombinierte.

MEGA / Lumeimages Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2025

