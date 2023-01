Britney Spears bearbeitet? Paris Hilton rechtfertigt sich!

Ist das Bild nur Fake? Vor gut einem Jahr hat Britney Spears (41) die Vormundschaft durch ihren Vater mithilfe eines Gerichtsprozesses beenden können. Doch noch immer sind Fans der Meinung, dass etwas mit der Sängerin nicht stimmt – immer wieder postet sie kryptische Zeilen im Netz oder eindeutig retuschierte Aufnahmen. Nun geriet auch ein Foto von ihrer Freundin Paris Hilton (41) ins Kreuzfeuer und viele User zweifelten die Echtheit davon an. Jetzt verteidigte sich Paris sogar selbst gegen die wilden Spekulationen!

Auf Instagram hatte das It-Girl unter anderem ein Selfie mit Britney und ihrem gemeinsamen Agenten Cade Hudson geteilt. Dabei fiel den Fans allerdings auf, dass vor allem Britney ziemlich unscharf aussieht und auch ihre Hand nicht ganz zum Bild passt: "Es ist wirklich seltsam, dass auf dem Foto mit Britney die Hälfte der Halskette fehlt. Und was ist mit ihren Fingern los?", fragte sich etwa eine Userin. Nachdem viele weitere Kommentare gefolgt waren, schaltete sich Paris schließlich selbst ein: "An alle, die fragen. Einige dieser Fotos wurden mit einem iPhone aufgenommen, sodass sie am Ende scharf waren. Also haben sie diese App namens Remini benutzt, um sie unscharf aussehen zu lassen, und manchmal verzerrt die KI Bilder. Ich wollte das nicht einmal mit einer Antwort würdigen. Aber einige dieser Verschwörungstheorien sind absolut lächerlich."

Immer wieder wird auch Britneys Ehemann Sam Asghari (28) verdächtigt, hinter den ominösen Posts zu stecken und die "Toxic"-Interpretin womöglich noch versteckt zu halten. "Nein, ich kontrolliere nicht einmal, was wir zu Abend essen. [...] In der Vergangenheit ist viel passiert, also verstehe ich, wie die Fans darauf kommen. Sie wollen sie nur beschützen", erklärte das Male-Model.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / parishilton Paris Hilton und Britney Spears

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears, Weihnachten 2022

