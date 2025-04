Britney Spears soll sich erneut von Freund getrennt haben

Britney Spears (43) hat sich TMZ zufolge erneut von ihrem Freund Paul Richard Soliz getrennt. Die Partnerschaft der beiden, die sich in den vergangenen Monaten immer wieder zwischen Trennung und Versöhnung bewegte, soll diesmal endgültig vorbei sein. Laut Insidern habe die Sängerin die Beziehung bereits um den Valentinstag herum beendet. Paul habe anschließend alle seine Sachen aus Britneys Zuhause in Los Angeles entfernt – ein Zeichen dafür, dass die beiden nun endgültig getrennte Wege gehen. Bereits im Juli 2024 hatten die beiden erstmals einen Schlussstrich gezogen, waren kurz darauf aber wieder zusammengekommen.

Die Musikerin und ihr Verflossener lernten sich kennen, als Paul in Britneys Anwesen als Haustechniker arbeitete. Ihre Beziehung begann als kurze Romanze und entwickelte sich später zu einer engeren Verbindung. Britney wurde sogar mehrfach dabei gesehen, wie sie Zeit mit Pauls Kindern verbrachte, unter anderem auf Indoor-Spielplätzen und bei gemeinsamen Ausflügen. Doch die Beziehung des Paares war nicht ohne Rückschläge. Schon im Juli 2024 trennten sie sich erstmals, als Britney laut TMZ Zweifel an Pauls Absichten hatte und befürchtete, dass er von ihrem Lebensstil profitieren wollte. Ebenso gab es Berichte über Auseinandersetzungen, darunter einen Vorfall in einem renommierten Hotel in Los Angeles, bei dem es laut Zeugen zu einer Eskalation gekommen sei.

Hinter den Kulissen der Beziehung schien Britney Unterstützung bei ihrer Familie und ihrem engeren Umfeld zu finden. Insbesondere ihre Kinder, Preston und Jayden, spielten offenbar eine zentrale Rolle bei ihrer Entscheidung, die Beziehung zu beenden. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail, dass Britney ihren Fokus wieder auf ihr Wohlergehen und die Beziehung zu ihren Söhnen gelegt habe: "Sie wählte ihre Kinder und ihr Wohlbefinden über Paul. Sie kamen nicht gut miteinander aus, und tatsächlich behandelte er sie nicht so, wie sie es verdiente. Er war nichts weiter als eine Ablenkung, und das erkennt sie jetzt. Aber sie hat wieder Kontakt zu ihren Kindern, und das ist das Wichtigste für sie."

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2024

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021

