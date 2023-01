Emotionaler Moment: Alyssa Scott räumt Baby Zens Kommode aus

Es ist ein trauriger Augenblick für Alyssa Scott. Zusammen mit dem Entertainer Nick Cannon (42) bekam das Model Ende Dezember vergangenen Jahres eine kleine Tochter. Es ist bereits das zweite gemeinsame Kind, doch Söhnchen Zen starb nur wenige Monate nach der Geburt an einem Hirntumor. Um Platz für ihre Tochter zu schaffen, muss Alyssa sich jetzt von den Sachen ihres Sohnes trennen – und wird dabei sehr emotional.

In ihrer Instagram-Story teilt Alyssa am Sonntag ein Bild der Kommode, in der die Kleidung von Baby Zen aufbewahrt wurde. "Es ist der Tag, an dem ich Zens Kommode zusammenpacken muss. Der Gedanke, dass ich einen Jungen bekommen könnte, hat mich getröstet, denn ich dachte nicht, dass ich diesen Tag erleben müsste", schreibt sie dazu. Die T-Shirts, Bodys und Hosen seien für sie mit Erinnerungen verbunden, aber für ihre Tochter müsse sie nun mal einiges ändern. "Es ist Zeit, Platz für Halo zu schaffen. Es wird alles gut werden. Mädchen stehen auch auf Blau", meint sie und scheint ein paar von Zens Kleidungsstücken doch zu behalten.

Ihren kleinen Sohn wird Alyssa wohl nie vergessen. Erst im Sommer 2022 wäre Zen ein Jahr alt geworden. Einen Tag, den sie zusammen mit Papa Nick feierte. Bei Instagram teilte sie ein Video mit vielen Bildern ihres Kindes, um sich an ihn zu erinnern.

Instagram / itsalyssaemm Nick Cannon und Alyssa Scott

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott im November 2022

Twitter / NickCannonShow Nick Cannon, Alyssa Scott und Baby Zen

