Führt Lucas Cordalis Papa Costas (†75) Dschungel-Erbe fort?

Kann Lucas Cordalis (55) das Vermächtnis seines Vaters fortführen? Im Jahr 2004 wurde Costa Cordalis (✝75) zum ersten Dschungelkönig in der deutschen Geschichte gekrönt. Eigentlich sollte sein Sohn schon im vergangenen Jahr die Chance bekommen, in die Fußstapfen des Schlagersängers zu treten. Eine Corona-Infektion machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung. Jetzt ist es aber endlich so weit und der Mann von Daniela Katzenberger (36) kann sich im Dschungelcamp beweisen. Seine Schwiegermutter Iris Klein (55) glaubt fest daran, dass Lucas auch die Krone mit nach Hause nehmen wird, wie sie Promiflash versicherte!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de