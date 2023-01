Jenny Frankhauser zeigt das Babyzimmer ihres kleinen Sohnes

Jetzt zeigt sie ganz private Einblicke! Jenny Frankhauser (30) ist vor allem durch ihre Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten wie das Dschungelcamp und Promi Big Brother bekannt. Nun teilt sie auch ihr Familienglück mit ihren Fans. Die Lovestory mit ihrem Freund Steffen König begann 2019 mit einer Instagram-Nachricht von Steffen. Im vergangenen Jahr verkündeten die beiden dann, dass sie ein Kind erwarten und im September 2022 erblickte ihr Sohn Damian das Licht der Welt. Jetzt zeigte Jenny stolz das Kinderzimmer des kleinen Mannes.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Jenny ein kurzes Video, in dem sie die Einrichtung des Baby-Zimmers zeigt. "Ich liebe dich so unendlich sehr, mein Babybub", kommentierte sie die Aufnahmen und zeigte dabei als Erstes das Baby-Bett, das in hellen Brauntönen gehalten ist. Auch der Rest des Zimmers ist in schlichten Erdtönen eingerichtet und perfekt auf die Kleidung des Jungen abgestimmt. Je öfter das Video abspielt, desto mehr Details und liebevoll ausgewählte Einrichtungsgegenstände und Spielzeuge sind zu erkennen.

In den ersten zwei Monaten hat Jenny das Gesicht ihres Babys nicht gezeigt. Im Dezember – kurz vor Weihnachten – hat sie sich dann doch dazu entschieden, den süßen Fratz zu präsentieren. Dennoch wolle sie Damians Gesicht nicht ständig in die Kamera halten, erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Reality-TV-Star

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser mit Sohn Damian, Dezember 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn, 2022

