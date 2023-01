Prinz Harrys Interview: Kein Statement ohne Palast-Preview

Wollte sich die britische Königsfamilie Prinz Harrys (38) Interview etwa vorab ansehen? Am Dienstag erscheint die Autobiografie des Herzogs von Sussex unter dem Titel "Reserve". Schon bevor das Buch überhaupt auf dem Markt ist, schlägt es bereits hohe Wellen. Der Brite gab nämlich vorab ein Interview, bei dem er schon erste Einblicke gewährte. Aber der Palast wollte nur unter bestimmten Bedingungen eine Stellungnahme abgeben.

Bisher hielt sich Harrys Familie mit Statements zu den Enthüllungen in seinem Interview zurück. Und das scheint einen ganz bestimmten Grund zu haben, wie der Moderator des Interviews, Anderson Cooper (55), gegenüber The Mirror erklärte. Demnach sei das Königshaus um eine Stellungnahme gebeten worden, doch man wollte das nur unter gewissen Umständen. "Die Vertreter des Palastes verlangten, dass '60 Minutes' ihnen unseren Bericht vor der Ausstrahlung heute Abend zur Verfügung stellt, bevor sie eine Antwort in Erwägung ziehen", verriet der Journalist. Doch das kam für den Sender nicht infrage.

Dass sich Harry und seine Familie wieder annähern, schien zuletzt eher unwahrscheinlich. Derzeit seien sich Harry, sein Vater und sein Bruder offenbar sehr fremd, was einer Versöhnung im Wege stehe. "Im Moment erkenne ich sie nicht wieder, so wie sie mich wahrscheinlich auch nicht wiedererkennen", meinte der 38-Jährige. Eine Wiedervereinigung wünsche er sich aber trotzdem.

Getty Images Prinz Harry, Prinz Charles und Prinz William im Februar 2014

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juni 2022

Getty Images Prinz Charles und sein Sohn Harry

