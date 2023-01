Was denkt Dschungelkönig Filip Pavlovic über den neuen Cast?

Filip Pavlovic (28) gibt seine Einschätzung ab. Der Hamburger ist schon seit 2014 im deutschen Reality-TV zu sehen und hatte seinen ersten Auftritt bei der Sendung "Next, Please!" Seitdem hat er noch an Formaten wie beispielsweise Die Bachelorette teilgenommen. Im vergangenen Jahr hat er es dann bis ins Dschungelcamp geschafft und holte sich dort die Krone. Kurz vor dem Start der neuen Staffel hat Promiflash Filip gefragt, was er vom neuen Cast hält.

"Ich finde den Cast super. Megabunt. Laute Leute, lustige Leute, etwas ruhigere Leute", fasste Filip die neuen zwölf Dschungelcamp-Teilnehmer gegenüber Promiflash zusammen. Er ist sich sicher, dass die Zuschauer sich auf eine verrückte und witzige Staffel freuen können. Ob der Tattoofan dabei aber jemand Bestimmtes im Kopf hat oder der gesamte Cast gemeint ist, verrät er nicht.

Er könne auch noch keine wirkliche Einschätzung abgeben, wer der Zuschauerliebling sein wird. "Ich glaube erst nach der dritten oder vierten Folge kann man so ungefähr sehen, wer wirklich gute Chancen hat", gab der 28-Jährige seine Vermutung ab und ist gleichzeitig der Meinung, dass Lucas Cordalis (55) ziemlich gute Karten haben könne.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Urlaub

Tamara Bieber/ action press Filip Pavlovic beim "RTL Turmspringen"

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic im Dschungelcamp 2022

