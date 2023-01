Wem gönnt Ex-König Filip Pavlovic den Dschungelcamp-Sieg?

Am Freitag, den 13. ist es so weit: Das Dschungelcamp geht wieder an den Start! Die mutigen Kandidaten befinden sich bereits in Australien, wo sie sich bald mit Schlafsack, Insekten und fiesen Challenges herumplagen werden. Dieses Mal wagen sich unter anderem GNTM-Kultkandidatin Tessa Bergmeier (33), Reality-TV-Star Cosimo Citiolo (41), Schlagersänger Lucas Cordalis (55) und Ex-Bachelor Girl Cecilia Asoro in das TV-Abenteuer. Doch wer von ihnen hätten die Dschungelkrone am meisten verdient?

Promiflash hat mal bei Filip Pavlovic (28) nachgefragt, der 2021 die Dschungelshow und 2022 das Dschungelcamp gewonnen hat. "Ich gönne es der Person, die wirklich am meisten dafür tut. Es gibt ja auch viele Leute, die Prüfungen ablehnen oder gar keinen Bock drauf haben", betonte der Blondschopf. "Es soll auf jeden Fall jemand gewinnen, der jede Prüfung durchzieht und alles gibt. Gott sei Dank muss ich das nicht entscheiden – die Entscheidung liegt bei den Zuschauern."

Am Ende ließ Filip sich dann doch noch konkrete Namen entlocken: "Ich glaube, der Lucas Cordalis hat sehr gute Karten – aber ich drücke auch dem Cosimo und der Cecilia die Daumen", verriet der Ex-Bachelorette-Boy. Glaubt ihr, er könnte damit einen guten Riecher haben? Stimmt in unserer Umfrage ab!

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

RTL Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat 2023

RTL Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

