Am Sterbebett der Queen: Herzogin Meghan sollte nicht kommen

Kann König Charles III. (74) Schwiegertochter Herzogin Meghan (41) so wenig leiden? Als die Queen (✝96) im September vergangenen Jahres im Sterben lag, hatten sich Prinz Harry (38) und seine Frau wegen einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Großbritannien befunden. Zu dem Zeitpunkt sollen alle engen Familienmitglieder der Monarchie zusammengetrommelt worden sein, um sich zu verabschieden. Der Rotschopf verriet jetzt aber: Sein Vater sei gegen den Besuch von Meghan bei seiner Mutter gewesen!

In Harrys Biografie mit dem Titel "Reserve" schilderte der Zweifachvater zunächst, dass er vom Königshaus angerufen worden war und über den Gesundheitszustand seiner Großmutter informiert wurde. Sein Vater habe ihm damals am Telefon Folgendes mitgeteilt: "Er sagte, ich sei [...] willkommen, doch wen er nicht dabeihaben wolle, sei... [Meghan]." Diese Aussage empfand der Royal-Aussteiger als "respektlos" und "unsinnig" gegenüber der ehemaligen Schauspielerin. Deshalb habe der in der USA lebende Royal geantwortet: "Sprich niemals auf diese Weise mit meiner Frau." Daraufhin habe sich der König versucht, zu entschuldigen.

Gegenüber CBS erläuterte der Enkel der Queen, wie die Situation kurz vor dem Tod der Queen ausgesehen hatte. "Ein paar Stunden später sprangen alle Familienmitglieder, die in der Gegend von Windsor und Ascot leben, zusammen in ein Flugzeug. Ein Flugzeug mit zwölf, 14, vielleicht 16 Sitzen. Ich war nicht eingeladen." Als Harry selbst eintraf, war die Frau, die ihn nach dem Tod seiner Mutter mit großgezogen hatte, bereits tot gewesen.

Anzeige

Getty Images König Charles mit Prinz Harry bei der Beerdigung der Queen

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., 2022 in England

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de