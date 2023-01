Das vermisst Prinz Harry am meisten an Queen Elizabeth II.

Prinz Harry (38) scheint seine Großmutter wirklich sehr zu vermissen. Im vergangenen September hatte die traurige Nachricht die Runde gemacht, dass das britische Oberhaupt Queen Elizabeth II. (✝96) verstorben ist. Seitdem sitzt ihr Sohn, König Charles III. (74) auf dem Thron. Besonders ihr Enkel, der zu der Monarchin ein sehr gutes Verhältnis pflegte, soll unter ihrem Ableben sehr gelitten haben. Jetzt verriet Prinz Harry, was er an seiner Oma am meisten vermisst.

In einem Interview mit People erinnerte sich der 38-Jährige nun an die besonders schönen Momente mit der Queen zurück. "Meine Großmutter und ich standen uns sehr nahe und wir hatten eine ganz besondere Beziehung", schilderte der Rotschopf. Harry fuhr fort, dass er Elizabeth sehr vermisse, "ebenso wie ihren frechen Sinn für Humor und ihre Schlagfertigkeit". Auch wenn der Tod seiner Oma sehr schwer für ihn gewesen sei, freue er sich, dass sie ein erfülltes Leben hatte. "Ich werde jede Erinnerung, die ich mit ihr hatte, für immer in Ehren halten, besonders die Zeit, die sie mit meinen Kindern verbracht hat", versicherte der Vater.

Auch in seiner Autobiografie "Reserve" verliert der gebürtige Brite einige Worte über die Queen. So erinnert er sich beispielsweise an das erste Kennenlernen seiner beiden Kinder Archie (3) und Lilibet (1) mit ihrer Urgroßmutter. "'Süße Kinder', sagte Granny und klang verwirrt. Sie hatte wohl erwartet, dass sie ein bisschen... amerikanischer sein würden, denke ich? Das heißt [...] etwas zügelloser", schreibt er.

Getty Images Die Queen und Prinz Harry im Mai 2019 auf Schloss Windsor

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und die Queen im Juni 2018

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Harry im Mai 2015

