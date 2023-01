Darum zeigt Danilo Sellaro seine neue Freundin nicht im Netz

Warum behält Danilo Sellaro die Identität seiner Freundin für sich? Bei Bachelor in Paradise hatte der Schweizer noch mit Christina Rusch (24) alias Shakira angebandelt, verpasste ihr im Finale aber einen Korb. Danach kamen Gerüchte auf, dass er während der Show bereits eine Freundin hatte. Das dementierte der Realitystar zwar, verkündete aber kurz nach der Ausstrahlung, wieder vergeben zu sein. Das Gesicht seiner neuen Flamme zeigt Danilo jedoch kaum im Netz – und erklärte nun auch, weshalb.

In seiner Instagram-Story teilte der einstige Are You The One?-Teilnehmer die Nachricht eines Fans, der sich erkundigte, weshalb er seine Freundin seiner Community nicht vorstelle. "Weil ich und vor allem sie das noch nicht will. Ich weiß, wie dreist einige Menschen sein können und wie diese Welt leider geworden ist, vor allem hier auf Social Media", erklärte Danilo daraufhin und betonte: "Ich will sie in Schutz nehmen und sie vor dem Ganzen noch fernhalten." Das soll sich in Zukunft allerdings ändern: "Stück für Stück, Zeit für Zeit und es wird mehr kommen."

Ganz vorenthalten will er sein Liebesglück den Instagram-Followern aber nicht. Zum Jahreswechsel teilte Danilo ein Foto, auf dem seine Freundin und er sich verliebt anlächeln. Die "Bachelor in Paradise"-Stars, wie beispielsweise Yasmin Vogt (24) und Dario Carlucci (35) wünschten dem Paar in der Kommentarspalte nur das Beste.

Bachelor in Paradise, RTL+

Danilo Sellaro, Teilnehmer bei "Bachelor in Paradise"

Danilo Sellaro in weiblicher Begleitung im Dezember 2022

