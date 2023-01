Hatte Danilo während "Bachelor in Paradise" eine Freundin?

Auch nach Bachelor in Paradise geht das Drama weiter! Danilo Sellaro und Christina Rusch (24) hatten sich in der Sendung kennengelernt – und zumindest Christina verliebte sich in den Schweizer. Bei dem großen Wiedersehen gaben die beiden bekannt, sich auch nach der Show nicht weiter kennengelernt zu haben. Jade Übach (28) warf hier schon ein, dass Danilo wohl während der gesamten Dreharbeiten eine Freundin gehabt habe. Dieser Verdacht könnte sich jetzt wohl bestätigen.

Auf TikTok veröffentlichte Christina jetzt ein Video, in dem sie einen Chat von ihr und einem Zuschauer veröffentlichte, in dem der Fan ihren Verdacht bestätigte. "Am 23. Juli war seine Cousine mit seiner Freundin, die er die ganze Zeit auch während der Dreharbeiten schon hatte, zusammen in der Stadt etwas trinken", hieß es in der Nachricht von einem Follower, der lieber anonym bleiben wollte. Er habe auch ein Foto, welches er Christina schickte. Das dürfe sie aus datenschutzrechtlichen Gründen jedoch nicht veröffentlichten. Ob das ein ausreichender Beweis für Danilos angeblichen Betrug ist?

Danilos Cousine ist allerdings der Meinung, dass das nicht stimme. Sie kommentierte unter dem Clip von Christina: "Seit wann darf man nicht mehr mit einer Freundin am Tisch sitzen? Oder muss jede Freundin von mir etwas mit Danilo haben?"

