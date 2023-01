Danilo wieder vergeben: Was denkt Christina Shakira darüber?

Was hält sie davon? Christina Rusch (24) alias Shakira lernte bei Bachelor in Paradise Danilo Sellaro kennen, wurde am Ende jedoch bitter enttäuscht: Der Schweizer wählte im Finale lieber das Geld, anstatt Shakira näher kennenzulernen. Es wurde schon gemunkelt, ob Danilo wieder vergeben sei. Mittlerweile hat er seine neue Beziehung öffentlich gemacht. Promiflash hakte daher bei Shakira nach: Was sagt sie zu Danilos neuer Liebe?

"Ich finde es schon krass, dass er die Beziehung jetzt öffentlich gemacht hat so kurz nach 'Bachelor in Paradise'", gab die einstige Bachelor-Kandidatin im Promiflash-Interview zu. Insgesamt kann sie damit aber umgehen: "Im Prinzip geht es mir gut damit, aber ich finde es doch ganz schön komisch, dass er mit ihr eine Woche danach in den Urlaub geflogen ist und der Urlaub schon davor gebucht war. Alles sehr, sehr komisch", erklärte Shakira. Sie sei sich jedoch sicher, dass Danilo das auf seine Art und Weise ernst meine.

Währenddessen geht der Influencer mit seiner neuen Freundin Gioia schon den nächsten Schritt: Sie ziehen zusammen! "Am 1. Februar kriegen wir die Wohnungsschlüssel und wir nehmen euch natürlich bei der kompletten Einrichtung mit", erklärte Danilo vor Kurzem in seiner Instagram-Story.

Instagram / gioiamatera Danilo Sellaro und seine Freundin Gioia Matera

Instagram / christinashakira Christina Shakira, TV-Bekanntheit

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro in weiblicher Begleitung im Dezember 2022

