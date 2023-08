"Karma": Das sagt Aurelia Lamprecht zu Ex Danilos Trennung

Aurelia Lamprecht spürt keine Genugtuung. 2021 war sie mit Danilo Sellaro zusammen gewesen, nachdem sie sich bei Are You The One – Reality Stars in Love kennengelernt hatten. Doch wenige Monate später war schon wieder alles aus und die Love Island-Bekanntheit deutete an, dass sie betrogen wurde. Nun haben Danilo und seine neue Flamme Gioia Matera sich auch getrennt – inklusive Vorwürfen von ihm an seine Ex, dass sie fremdgegangen sei! Für Aurelia ist das eindeutig Karma.

"Ich glaube an das Universum, an Karma und es ist nun mal so: Alles, was du tust, bekommst du zurück", meldet sich Aurelia in ihrer Instagram-Story zur Trennung zu Wort. Dennoch wünsche sie ihrem Ex-Partner nur das Beste und ergötze sich nicht daran, dass ihm jetzt dasselbe widerfahren sei. "Ich bin kein Mensch, der Rache braucht [...] oder Menschen etwas Schlechtes wünscht", stellt die Influencerin klar.

Danilo meldete sich im Netz verletzt mit seinen Anschuldigungen. "Ich wurde von meiner Freundin belogen und betrogen mit einem Typen von ihrer Arbeit. Ich habe es mit meinen eigenen Augen am Mittwochabend gesehen und es wurde auch bestätigt", schrieb er. So etwas habe er von Gioia nie erwartet.

Instagram / gioiamatera Danilo Sellaro mit seiner Partnerin Gioia Matera

Promiflash Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro

Instagram / gioiamatera Danilo Sellaro und seine Freundin Gioia Matera

