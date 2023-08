Trennung: Danilo Sellaros Freundin Gioia hat ihn betrogen!

Bei Danilo Sellaro ist wieder alles aus und vorbei. Der Realitystar hatte schon unter anderem bei Die Bachelorette oder Bachelor in Paradise nach der großen Liebe gesucht. Ende letzten Jahres machte der Schweizer dann seine Beziehung zu Gioia Matera öffentlich, doch seit einigen Wochen herrscht in Sachen niedlicher Pärchencontent Funkstille auf seinem Social-Media-Profil. Jetzt bestätigt Danilo auch tatsächlich das Liebes-Aus.

Auf Instagram meldet sich der Influencer mit seinem Trennungsstatement – und erhebt schwere Vorwürfe gegen Gioia. "Ich wurde von meiner Freundin belogen und betrogen mit einem Typen von ihrer Arbeit. Ich habe es mit meinen eigenen Augen am Mittwochabend gesehen und es wurde auch bestätigt", schreibt Danilo verletzt. Schon Ende Mai haben die heimlichen Treffen begonnen. "Ich hätte mir so was nie gewünscht und ich hätte mir so was auch nie ausmalen können", führt er weiter aus.

Offenbar habe Gioia Danilo auch keine Erklärung gegeben oder sich entschuldigt, was den TV-Star ebenfalls kränkt. Nichtsdestotrotz will er für seine Ex nichts Böses: "Ich wünsche ihr nichts Schlechtes und alles Gute für die Zukunft. Und da ich es nicht mehr machen kann oder werde, möge Gott sie beschützen und auf den richtigen Weg leiten", betont Danilo abschließend.

Anzeige

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Influencer

Anzeige

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro in weiblicher Begleitung im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Teilnehmer bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de