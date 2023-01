DSDS-Rauswurf: So hatte es sich für Dieter Bohlen angefühlt!

Dieter Bohlen (68) ist nicht nachtragend! Im Frühling 2021 war es aufgrund von Streitigkeiten mit RTL zum Abschied des Poptitanen als Jurymitglied bei der Castingshow DSDS gekommen. Der Sender ersetzte ihn durch Florian Silbereisen (41). Doch in diesem Jahr kehrt der Musikproduzent nun zum Jury-Pult zurück. Ab dem 14. Januar wird er in der letzten Staffel des Formats nach dem besten Sänger Deutschlands suchen. Jetzt verrät Dieter, wie sich sein Rauswurf damals angefühlt hat!

Im Interview mit Stern fragt der 68-Jährige den Journalisten: "Hatten Sie schon mal eine Freundin, die mit Ihnen Schluss gemacht hat, obwohl Sie sie über alles geliebt haben?" und entgegnet: "So war das für mich." Das Aus bei DSDS habe sich für den "You're My Heart, You're My Soul"-Interpreten angefühlt, als würde ihm der Teppich unter den Füßen weggezogen werden. "RTL hat mir sehr weh getan", verrät Dieter ehrlich. Doch er sei "kreuzloyal" und sei zur Show zurückgekehrt, weil er ganz viele tolle Erinnerungen an seine Zeit bei DSDS habe.

Neben Dieter wird auch Skandal-Rapperin Katja Krasavice (26), die durch ihre freizügigen YouTube-Videos bekannt geworden ist, in diesem Jahr am Jury-Pult Platz nehmen. Die dritte Jurorin im Bunde wird Sängerin Leony sein – manchen sicher bekannt durch ihre Debüt-Single "Surrender". Zu guter Letzt wird Dieters Kumpel Pietro Lombardi (30) das Gesangstalent der Teilnehmenden bewerten. 2011 gewann er selbst die Show.

Getty Images Dieter Bohlen, wird in der letzten DSDS-Staffel als Juror tätig sein

Getty Images Katja Krasavice, Skandal-Rapperin

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi, April 2019

