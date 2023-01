Schon vor DSDS-Start: Katja Krasavice heizt den Fans ein

Katja Krasavice (26) steigert die Vorfreude auf DSDS! Die Rapperin sitzt gemeinsam mit Poptitan Dieter Bohlen (68), Ex-Sieger Pietro Lombardi (30) und Popsängerin Leony am Jurypult der finalen Staffel. Wer die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin kennt, weiß: Mit ihr wird es nie langweilig – und immer sexy! Kurz vor dem Staffelstart am 14. Januar heizt sie den Fans schon mal ein: Mit heißen Outfits wie diesem wird Katja bei DSDS auflaufen!

Auf Instagram wies der Webstar jetzt auf den Auftakt der finalen DSDS-Ausgabe hin. Doch auf die Bildunterschrift wird bei diesem Anblick wohl keiner so richtig geachtet haben! Katja posiert hier in einem freizügigen Ensemble mit jeder Menge Strasssteinchen. Ihre Jeans hat an den Oberschenkeln große Cut-outs. Ihr knappes Oberteil in Satin-Optik ist wie ein raffinierter BH geschnitten und zeigt jede Menge Underboob. Darunter trägt sie ein funkelndes, hauchdünnes Geschirr. Das Gesicht der Musikerin zieren Glitzersteine – kunterbunte Haare runden den auffälligen Look ab. Die Aufnahmen sind offenbar bei DSDS-Dreharbeiten entstanden.

Auch Dieter freut sich riesig auf den DSDS-Start! "Ich bin ehrlich, ich hatte Gänsehaut am ersten Tag", schwärmte er im RTL-Interview über sein Comeback am Set. Als er sich damals aus der Jury verabschieden musste, sei es schmerzhaft für ihn gewesen.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice am DSDS-Set

Getty Images Dieter Bohlen bei dem DSDS-Finale 2014

