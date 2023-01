Filip Pavlovic: Für den Dschungel gibt es keine Vorbereitung

Laut Filip Pavlovic (28) gibt es für dieses Abenteuer keine Vorbereitung! Der Ex-Bachelorette-Kandidat nahm 2021 an der Dschungelshow teil, ein Jahr später ging es für ihn ins Dschungelcamp nach Südafrika. In beiden Formaten konnte der Hamburger große Erfolge einfahren – 2021 sicherte er sich sogar die Dschungelkrone. Kurz vor dem Start der diesjährigen Staffel wollte Promiflash von Filip wissen: Welche Maßnahmen können die Teilnehmer vor der Abreise treffen?

"Man kann sich auf das Dschungelcamp nicht vorbereiten, man muss sich einfach nur freuen", stellte der 28-Jährige im Promiflash-Interview klar. Laut Filip müsse man sich auf das Ganze schlicht und ergreifend einlassen und es in vollen Zügen genießen: "Man weiß nicht, was jemanden erwartet und dementsprechend sollte man auch gar nicht viel darüber nachdenken, was man richtig und was falsch machen kann, sondern einfach machen und tun und gar nicht so viel nachdenken."

Zudem verriet Filip, wer seiner Meinung nach den Sieg am meisten verdienen würde. "Ich gönne es der Person, die wirklich am meisten dafür tut. Es gibt ja auch viele Leute, die Prüfungen ablehnen oder gar keinen Bock drauf haben", erklärte der Hottie gegenüber Promiflash. Er würde es dem Kandidaten gönnen, der "jede Prüfung durchzieht und alles gibt".

Lenthe, Andre / ActionPress Filip Pavlovic am Flughafen nach seinem Dschungelcamp-Sieg

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

Getty Images Filip Pavlovic, 2020 beim Promiboxen

