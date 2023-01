Australien-Debüt: Dschungel-Moderator Jan Köppen hat Angst

Jan Köppen (39) lebt sich in seiner neuen Heimat auf Zeit ein! Der Moderator wird dieses Jahr das erste Mal an der Seite von Sonja Zietlow (54) das Dschungelcamp moderieren. Durch insgesamt 17 Liveshows aus dem australischen Busch wird der Gießener die Zuschauer ab morgen Abend führen. Nach seiner Ankunft plauderte Jan über die Unsicherheiten, die er vor dem Start noch hat.

Gegenüber RTL meinte der 39-Jährige: "Ich kenne es ja nur aus dem Fernsehen und jetzt stehe ich hier im Baumhaus mitten im Dschungel. Es fühlt sich ein bisschen so an wie der Erstbezug in eine neue Wohnung. Aber hier lebt ja schon jemand, ich ziehe ja in eine WG." Doch das Team sei sehr liebevoll und alle hätten Lust auf die Show. Das exotische Land flöße ihm aber dennoch Respekt ein. "Ich habe im Hotelzimmer erst mal unter den Klorand geschaut, ob dort Spinnen sind. Und ich stecke meine Hosenbeine in die Socken, damit mir da keine Viecher reinkrabbeln können", ergänzte Jan.

Vor seiner Anreise hatte sich Jan bereits mit Sonja getroffen, um sie kennenzulernen und um hilfreiche Tipps auszutauschen. "Da ging es um ganz banale Sachen wie die Temperatur in Australien und den Schlafrhythmus. Sie forderte mich zum Beispiel auf, einen Tageslicht-Wecker zu kaufen", erzählte der TV-Star.

Anzeige

RTL Dr. Bob und Jan Köppen, 2023

Anzeige

Getty Images Jan Köppen als Moderator bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Ruprecht Stempell Sonja Zietlow und Jan Köppen, die "Dschungelcamp 2023"-Moderatoren

Anzeige

Könnt ihr es nachvollziehen, dass Jan Angst vor den exotischen Tieren im Dschungel hat? Ja, ich hätte genauso Angst! Nee, ich finde das übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de