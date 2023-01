Erstes Treffen: Prinz William wollte Meghan nicht umarmen

Stand das Verhältnis von Prinz William (40) und Herzogin Meghan (41) von Anfang an unter einem schlechten Stern? Mit dem Niederlegen ihrer royalen Pflichten haben die einstige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (38) den Startschuss für ein königliches Familiendrama gegeben. Doch schon das Kennenlernen von der US-Amerikanerin und der Royal-Family soll alles andere als optimal abgelaufen sein. Harry selbst verriet, dass das erste Treffen von Meghan und Prinzessin Kate (41) "merkwürdig" gewesen sei. Aber auch William schien nicht sonderlich begeistert von seiner zukünftigen Schwägerin gewesen zu sein!

Das vermutete jetzt Harry in seinen Memoiren "Reserve": "Ich stellte Meg vor, die sich vorbeugte und ihn umarmte, worauf er mit Panik reagierte. Er wich zurück." Zunächst empfand der 38-Jährige die Situation als einen "klassischen Zusammenprall der Kulturen", doch im Nachhinein fragte sich Harry, "ob es mehr als das gewesen war". "Vielleicht erwartete Willy, dass Meg knicksen würde? Für die erste Begegnung mit einem Mitglied der königlichen Familie hätte es so dem Protokoll entsprochen. Allerdings wusste sie das nicht, und ich hatte sie nicht darauf hingewiesen", heißt es weiter in dem Buch.

Auch mit ihrem Outfit schien Meghan nicht zu punkten: Für ihr erstes Treffen mit den Royals wählte sie einen eher unkonventionellen Look. "Als ich Kate zum ersten Mal traf, kamen sie und Will zum essen und ich stand da in zerrissenen Jeans und barfuß", plauderte die ehemalige Suits-Darstellerin in ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" aus.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018 in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de