Gab Jana-Maria Herz ihr Leben auf Marbella für Umut auf?

Hat sie tatsächlich alles für die Liebe hinter sich gelassen? In der diesjährigen Staffel der Datingshow Bachelor in Paradise trafen Jana-Maria Herz (30) und Umut Tekin (25) aufeinander. Nach anfänglichen Zweifeln verliebten sich die zwei Rosenkandidaten sogar ineinander und sind auch noch heute ein Paar. In der Show betonte die Beauty, die eigentlich in Spanien ein Unternehmen führt, dass sie ihr Leben in Marbella für die Liebe aufgeben würde: Hat Jana-Maria also alles für ihren Umut hingeschmissen?

Rund elf Jahre lang lebte die TV-Bekanntheit in der spanischen Stadt und besitzt dort auch immer noch einen eigenen Kleiderladen. Auch ein Teil ihrer Familie ist in Marbella – trotzdem zog sie gemeinsam mit ihrem Freund Umut nach Ravensburg. Doch Jana-Maria erklärt gegenüber Promiflash: "Ich habe in Marbella immer noch die Wohnung mit meinen Geschwistern, meinen Laden habe ich auch noch. Der ist aber nur saisonbedingt auf." Diese Umstände ermöglichen es ihr, momentan so viel Zeit in Deutschland zu verbringen.

Wenn sie ihren Shop wieder öffnet, werde sie erst mal einige Wochen in Marbella sein. "Dann werde ich zwischen Deutschland und Spanien pendeln", führt sie im Promiflash-Interview aus. Dabei wolle sie aber darauf achten, weder ihren Partner noch ihr Unternehmen zu vernachlässigen. "Wir würden uns da beide unterstützen. Ich wäre dann auch bei ihr in Marbella", betont Umut.

RTL / René Lohse Jana-Maria Herz, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

