Harry Styles soll als Eros im Marvel-Universum zurückkehren

Kommt Starfox alias Eros etwa zurück? Für den Science-Fiction-Actionfilm "Eternals" ist der Sänger Harry Styles (28) in die Rolle des Bruders von Avengers-Bösewicht Thanos geschlüpft. Mit der Mid-Credit-Szene, in der Starfox erstmals auftauchte, gab der "As It Was"-Interpret zudem sein Marvel-Debüt. Doch damit soll seine Zeit in dem Franchise nicht enden. Denn Harry soll für zukünftige Projekte als Starfox zurückkehren!

"Wir haben Harry nicht bloß als Aushängeschild gecastet", äußerte sich der Filmproduzent Nate Moore gegenüber Deadline. Er beschrieb die Rolle des Briten zudem als ziemlich komplex, doch gleichermaßen spaßig. Aus diesem Grund sei es nicht Harrys letzter Auftritt als Starfox gewesen. "Es gibt noch mehr Geschichten über den Charakter zu erzählen", versicherte er zudem den Fans.

Der Songwriter selbst sei sehr dankbar dafür, die Rolle bekommen zu haben. "Wer wollte früher nicht einmal ein Superheld sein?", gab er in einem Interview mit Dazed magazine zu. "Es war eine wundervolle Erfahrung", fügte er schwärmend über seine Zeit am Set hinzu.

Anzeige

Getty Images Harry Styles im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Harry Styles im Juli 2017

Anzeige

Getty Images Harry Styles im März 2021

Anzeige

Freut ihr euch auf eine Rückkehr von Harry als Starfox? Ja, total! Geht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de