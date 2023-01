Ist Baby längst schon da? Funkstille bei Laura Maria Rypa!

Sind sie schon Eltern geworden? Laura Maria Rypa (27) nahm ihre Follower in den vergangenen Wochen stets durch ihre Schwangerschaft mit. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30) erwartet die Influencerin einen Sohn – und wie sehr sie sich freuen, gab es regelmäßig im Netz zu sehen. Auch schöne Babybauch-Updates postete die Beauty immer wieder. Umso auffälliger: Seit Tagen ist es sehr still auf ihrem Netz-Profil. Ist Laura und Pietros Kind also schon auf der Welt?

Das fragen sich bereits einige Instagram-Follower unter einem Beitrag der 27-Jährigen. "Ist das Baby wohl da? Oder warum postet ihr beide nichts mehr?", lautet beispielsweise einer der zahlreichen Kommentare zu diesem Thema. Tatsächlich ist es sowohl für Laura als auch für Pietro ziemlich ungewöhnlich, nichts auf Social Media zu teilen. Vor wenigen Tagen sorgte auch das Verhalten des Sängers auf einem Event für Aufruhr.

Pietro verließ wohl urplötzlich eine Veranstaltung. "Ich habe gerade gehört, Pietro musste schnellstmöglich los, weil der Storch etwas vor die Tür gelegt hat", meinte der Ex-Fußballer Thorsten Legat (54) daraufhin. Was meint ihr: Spricht die Netz-Stille für eine Geburt? Stimmt unten ab!

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Bloggerin Laura Maria Rypa

Instagram / _yelizkoc_ Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei ihrer Babyparty im September 2022

