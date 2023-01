Lüge in der Doku? Prinz Harry fand Meghans Knicks "makellos"

Verrät Prinz Harry (38) hier die eigenen Lügen? In ihrer Doku "Harry & Meghan" packten der Royal und seine Frau Meghan (41) über das britische Königshaus aus. Auch echauffierte sich die ehemalige Schauspielerin über den royalen Hofknicks – sie habe damals nicht gewusst, wie man diesen richtig macht. "Es war schräg", stellte Meghan fest, nachdem sie die Bewegung vor der Kamera übertrieben nachahmte. Doch während sich seine Frau darüber lustig machte, schien Harry von dem Knicks begeistert gewesen zu sein!

In seinen Memoiren "Reserve" beschreibt der 38-Jährige den Moment, bevor Meghan zum ersten Mal seine Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) traf – seine Tante Sarah (63) habe der ehemaligen Suits-Darstellerin den Knicks einmal vorgemacht. "Meg ging direkt zu ihr und versank in einem tiefen, makellosen Knicks." Das weitere Treffen sei in den Augen des Prinzen "sehr angenehm" verlaufen.

Ein Clip aus der Anwaltsserie, in der Meghan von 2011 bis 2018 mitspielte, bewies bereits, dass das Ehepaar in "Harry & Meghan" nicht ganz ehrlich war: In dem Ausschnitt, der auf Instagram viral ging, ist zu sehen, wie die damalige Schauspielerin ganz selbstsicher einen Knicks macht.

